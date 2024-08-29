Грузовик зацепил кабель и протащил на нем рабочего по асфальту в Челябинске

В Челябинске грузовик протащил рабочего по асфальту, зацепив кабель. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на пересечении улиц Труда и Энгельса, где рабочие занимались перетягиванием проводов. Проезжавший рядом большегруз зацепил кабель и протащил одного из мужчин несколько метров по земле.

Сообщается, что пострадавшего в результате произошедшего рабочего увезли с места происшествия на автомобиле скорой помощи. Информации о его состоянии не поступало.

Видео произошедшего публикует 74.RU. На кадрах видно, как рабочий падает на асфальт.

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