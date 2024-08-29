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Грузовик зацепил кабель и протащил на нем рабочего по асфальту в Челябинске

В Челябинске грузовик зацепил кабель и протащил на нем рабочего по асфальту

В Челябинске грузовик протащил рабочего по асфальту, зацепив кабель. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на пересечении улиц Труда и Энгельса, где рабочие занимались перетягиванием проводов. Проезжавший рядом большегруз зацепил кабель и протащил одного из мужчин несколько метров по земле.

Сообщается, что пострадавшего в результате произошедшего рабочего увезли с места происшествия на автомобиле скорой помощи. Информации о его состоянии не поступало.

Видео произошедшего публикует 74.RU. На кадрах видно, как рабочий падает на асфальт.

До этого россиянке пополам разрезало кисть станком во время работы на деревообрабатывающем станке. Операция по ее восстановлению длилась семь часов. Врачам пришлось под микроскопом восстановить вены, артерии, сухожилия и нервы.

Ранее тракторист из Татарстана закопал мужчину, залезшего в траншею.

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