Троих рыбаков спасли с затопленной резиновой лодки в Башкирии

В Башкирии спасатели вызвали с затопленной лодки троих рыбаков, которые застряли в водоеме. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Мелеузовском районе. Спасатели заметили в водоеме компанию из трех мужчин, которые звали на помощь. Оказалось, что их резиновая лодка начала сдуваться и ее стало затоплять водой.

Один из мужчин прыгнул в воду, а двое других остались в лодке. Сотрудники экстренных служб достали рыбака из воды, а двух других отбуксировали к берегу на сдувающейся лодке.

До этого в Бурятии очевидцы спасли ребенка, который упал в водопад. Семья фотографировалась на камнях, мальчик не удержался и оказался в воде. На помощь ему бросились несколько человек — его достали из водоема и на руках донесли до поселка, где передали медикам.

Ранее в Челябинской области турист сорвался с 30-метровой скалы, упал в озеро и выжил.