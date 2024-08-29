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На Урале свиньи местного фермера вышли на улицы города и стали бесконтрольно размножаться

В Ревде стадо свиней гуляет по улицам и провоцирует ДТП

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Телеграм-канал Ural Mash

На Урале местные жители жалуются на мужчину, который выпускает своих свиней гулять по городу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам жителей Ревды, десятки животных гуляют по улицам, несмотря на оживленное движение. Известно, что свиньи не раз становились причиной аварий, так как водители не успевают тормозить. Помимо этого, животные грабят огороды и загрязняют водоемы. Всего люди обращались в полицию не менее девяти раз, все случаи связаны со свиньями.

По словам самого фермера, которому принадлежит скот, он уже точно не знает, сколько у него животных, их численность мужчина не контролирует. Периодически с ним проводит беседы полиция, но какого-либо наказания он не понес.

До этого в Челябинске три поросенка пришли в местный супермаркет. Животные остановились в отделе алкоголя, устроили погром и выпили алкоголь из бутылок, которые разбили.

Свиньи быстро ушли из магазина. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее американка помогла найти новый дом поросенку, которым мужчины играли в футбол.

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