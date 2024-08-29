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Эксперт допустил связь между арестом Дурова и Моссадом

Политолог Михайлов не исключил, что к Дурову могли «прикрепить» Вавилову

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Global Look Press

Ситуация с задержанием предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова могла быть связана со «сливом» негативной информации о Моссаде в мессенджере. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов в беседе с RT.

«<...> Необходимы были какие-то рычаги давления, влияния для получения ключей и для получения способа с помощью самого Дурова или же самостоятельно блокировать неугодный контент, который выходил, в частности, и с негативной информацией о действиях Израиля в закрытых и в открытых чатах», — заявил эксперт.

Политолог также напомнил, что через Telegram распространяли определенную документацию, неудобную израильской разведке Моссад. По мнению Михайлова, в данном контексте не удивительно, что к делу Дурова могли «прикрепить» его спутницу, Юлию Вавилову, которую в настоящее время подозревают в сотрудничестве с Моссадом.

До этого сообщалось, что Вавилова поделилась геолокацией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что, как предполагают, могло предупредить французские власти о местоположении Дурова и позволили им подготовиться к задержанию предпринимателя после его приземления в аэропорту Ле-Бурже. Эти данные позволили сделать предположение, что Вавилова является агентом Моссада.

Ранее смешарики отправились во Францию спасать Павла Дурова.

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