Курьер забрал у пенсионера предназначенные для мошенников 15 млн рублей и был задержан

В Челябинске мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как нашел подработку в социальных сетях. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На 46-летнего местного жителя в полиции обратили внимание после того, как в МВД обратился пенсионер. Он заявил, что подрабатывает в одной из фирм и якобы его директор сказал, что вскоре в компании пройдет негласная проверка.

Затем позвонил «проверяющий» и рассказал, что кто-то получил доверенность и теперь распоряжается счетом пострадавшего. Чтобы предотвратить переводы, нужно снять средства и передать их «федеральному курьеру». Всего ему пенсионер отдал 15 миллионов рублей.

Полицейские быстро задержали курьера. Выяснилось, что предложение о работе он нашел в соцсетях. Деньги он должен был перевести в криптовалюту, оставить себе 1,5%, остальное перевести аферистам.

Возбуждено уголовное дело, фигурант процесса находится под стражей.

Ранее преподаватель МГУ лишилась квартиры и более 12 млн рублей из-за аферистов.