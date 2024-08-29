Стало известно, что Дуров многие годы не навещал пожилого отца в Петербурге

Основатель Telegram Павел Дуров уже семь лет не навещал своего отца-пенсионера, проживающего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург», пообщавшийся с соседями Валерия Дурова.

По словам соседей, Дуров-старший ведет затворнический образ жизни. Соседка мужчины призналась, что хорошо помнит семью Дуровых. По ее словам, примерно пять лет назад родители Павла разъехались без скандалов и ссор. Валерий остался в квартире, а мама с сыном Николаем уехали.

Соседи отметили, что в юности Павел был вежливым и обходительным, а его брат «не от мира сего». По их словам, мать всегда водила Николая за ручку.

«О том, как она возится с Николаем, как с маленьким, у нас все шушукались. А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже», — сказала соседка.

Она добавила, что дети к Валерию не приезжают.

«Ни внуков, ни другой родни», — заключила соседка.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее стало известно, что у Дурова изъяли все паспорта на время следствия.