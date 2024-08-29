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У главы Винницкого военкомата конфисковали квартиру

ГБР Украины: у главы Винницкого военкомата конфисковали квартиру за 4 млн рублей

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ГБР Украины

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что у главы Винницкого военкомата конфисковали квартиру в пользу государства. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В ведомстве выяснили, что летом 2022 года руководитель Винницкого военкомата без правовых оснований безвозмездно получил квартиру в городе Виннице стоимостью 1,9 миллиона гривен (4,2 миллиона рублей по курсу того времени). Отмечается, что это жилье должен был получить военнослужащий ВСУ, который находился на фронте.

Журналист украинского издания «Слідство.Інфо» Евгений Шульгат в начале апреля выпустил расследование о наличии дорогостоящей квартиры у жены главы киберразведки СБУ Ильи Витюка. Вскоре после этого сотрудники военкомата попытались вручить ему повестку. Шульгат отказался ее брать и заявил, что таким образом его хотели «наказать». Генштаб ВСУ и минобороны начали проверку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины проводит обыски в областных военкоматах.

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