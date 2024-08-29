Россиянам назвали правила, которые помогут продлить жизнь

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эфире «Радио 1» перечислил правила, которые нужно соблюдать для долголетия.

В первую очередь, по его словам, важно отказаться от вредных привычек, сокращающих жизнь на годы. Кроме того, необходим правильный образ жизни: здоровый сон, достаточный уровень физической активности, сбалансированное питание.

Также крайне важны положительные эмоции. Каждый должен сам определить, какие занятия ему приносят удовольствие.

Врач напомнил и о когнитивных резервах: чем выше образованность, тем позже человек столкнется с нарушениями мозговых функций.

Не стоит забывать о финансовой подушке, добавил специалист. Причем, дело даже не в количестве средств на счету, а в том, что человек может себе позволить. К примеру, качественное питание, медикаменты или поход к врачу по первой необходимости, а не по записи.

До этого британские ученые-геронтологи из Университета Брайтона назвали причину, по которой людям не стоит ориентироваться на опыт и биографии долгожителей, если они хотят войти в их ряды.

По словам исследователей, существует две основные теории, объясняющие, почему некоторые доживают до ста и более лет. Во-первых, жизни некоторых людей складываются таким образом, что им удается достичь долголетия, невзирая на свои привычки.

Вторая теория говорит, что организмы некоторых людей более выносливы благодаря генетическим особенностям. Это отчасти может объяснить везение, о котором идет речь в первой гипотезе.

Ранее ученые перечислили важнейшие факторы долголетия.