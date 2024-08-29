В Раде признали кризис управления на Украине

На Украине наблюдается кризис в управлении страной. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, причиной тому является тот факт, что вся власть в стране заключена в руках одного человека.

«Существующий формат полностью себя скомпрометировал. Не может вся полнота власти находиться в руках одного человека», — заявил он.

Гончаренко отметил, что в результате сложившейся ситуации имеется глубокий парламентский и управленческий кризис в критический для государства момент.

Депутат Верховной рады при этом не назвал напрямую имя человека, который сосредоточил всю власть на Украине. Однако парламентарий напомнил, что ровно пять лет назад прошло первое заседание нынешней Рады, на котором присутствовал нынешний президент страны Владимир Зеленский.

До этого сообщалось, что Украина оказалась на пороге политического кризиса из-за истечения полномочий Верховной рады. Девятый созыв украинского парламента отслужил положенный пятилетний срок, а новый не стали выбирать под предлогом военного положения. Остается ли на Украине хоть какая-то законная власть и что думают о проблемах Киева в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что Зеленский хочет вывести конфликт на новый уровень.