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В Москве пройдет финал Кубка ВДНХ по кроссминтону

На ВДНХ состоится финальный этап кубка по кроссминтону

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Пресс-служба ВДНХ

В Москве 31 августа проведут финал Кубка ВДНХ по кроссминтону, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что Федерация кроссминтона совместно с ВДНХ подготовила три этапа чемпионата. В турнирах участвовали все желающие в возрасте от 16 лет.

«Первый состоялся 15 июня. В тот же день прошел турнир за звание «Мисс кроссминтон ВДНХ». Второй этап состоялся 14 июля. 17 августа на ВДНХ встретились участники третьего этапа. Финальные сражения лучших игроков пройдут в субботу», — говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы соревнования, в последний день лета после торжественного открытия и жеребьевки пройдут полуфинал, матч за третье место и финал после которого наградят победителей.

Кроме того, на территории ВДНХ открыты корты для всех желающих как для знакомства с игрой, так и для подготовки к турнирам.

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