Детям участников СВО будут оказывать помощь в подмосковном медцентре Рошаля

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске будет сотрудничать с фондом поддержки бойцов специальной военной операции «Защитники Отечества». Взаимодействие позволит получать высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике детям бойцов со всей России. Об этом заявила заместитель министра обороны России Анна Цивилева, посетившая медицинский центр вместе с первым зампредом правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой.

Государству важно, чтобы дети бойцов имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах, отметила Анна Цивилева.

«У детишек, которые здесь окажутся, будет возможность действительно жить здоровой, полноценной, активной жизнью в дальнейшем, несмотря даже на те трудности, с которыми они сталкивались», — заявила она.

По ее словам, участники СВО должны знать, что их семьи находятся в надежных руках.

«Если что-то случится, то мы имеем возможность направить сюда ребят, детей, вместе с мамами, чтобы они здесь получили медицинскую помощь», — сказала Цивилева.

Замминистра обороны показали оснащение центра, в котором представлены почти 10 тыс. единиц оборудования. Среди них — ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации, а также роботическая система Excellent.

Кроме того, Анна Цивилева пообщалась с женами участников СВО, которые пришли с детьми на прием к специалистам центра.

Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева назвала центр имени Рошаля в Красногорске крупнейшим многофункциональным медицинским флагманом.

«Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно», — заявила Ежегодно свыше 150 тысяч детей будут получать амбулаторную помощь в нашем центре», — сказала Болатаева.

Детский клинический центр возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее центр посетил президент РФ Владимир Путин.