«Я здесь хозяин»: омичи жалуются на директора школы, который раньше работал в колонии

В Омске пожаловались на директора одной из городских школ из-за его отношения к работе и странных нововведений. На анонимный пост местного жителя в социальной сети обратило внимание издание ngs55.ru.

Речь в посте идет о Евгении Баранцеве, директоре школы №114, который ввел запрет на использование слова «мусор» среди сотрудников. Те, по словам омича, уже просто сбегают из образовательного учреждения, отчего страдают дети. При этом Баранцев, раньше трудившийся в исправительной колонии, якобы не скрывает, что ему неинтересна эта работа.

«Баранцев Е.А. до назначения директором школы, работал в колонии. Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чем он говорит в открытую... За директора делают работу все: от завхоза до завуча. Он только говорит: «я здесь хозяин». А вообще-то, он директор, а не хозяин. Техничкам нельзя произносить слово «мусор», только «сор». Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет, платит больше, кто, по его мнению, недостоин, говорит: «уберите ей (ему) из зарплаты». В общем человек ушел из колонии, но колония из него не ушла», — отмечает автор публикации.

В школе №114 комментировать ситуацию отказались и попросили дождаться директора.

Ранее участника специальной военной операции назначили директором одной из школ в Перми.