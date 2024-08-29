Психолог объяснила, почему дети в школе становятся жертвами буллинга

Дети в школе часто сталкиваются с буллингом, особенно в подростковом возрасте, так как именно в это время они пытаются определить границы дозволенного. Если поведение учителей отличается тоталитарностью, то буллинга будет больше, рассказала детский психолог Наталья Наумова. В беседе с НСН она призвала помнить, что агрессор тоже является жертвой и нуждается в помощи.

По словам специалиста, особенно часто дети ведут себя агрессивно в случаях, когда сталкиваются с неудачами и постоянными ограничениями, если от него настоятельно требуют подчинения. В этих случаях ребенок хочет выделиться.

«Зачастую выделяются за счет того, что находят, над кем можно издеваться, чтобы чувствовать себя сильнее», — пояснила психолог.

Она призвала родителей отслеживать ситуацию детей в школе и, если происходит что-то «неадекватно», вмешиваться. Работать нужно вместе с сотрудниками учебного заведения и при этом следует помнить, что у агрессора есть причины на такое поведение — он тоже жертва, подчеркнула Наумова.

Родителям важно замечать, когда происходит что-то неадекватное и вмешиваться, заступаться. Стоит работать вместе со школой, а не агрессивно нападать на администрацию или учителей. В буллинге жертвами являются все. У агрессора тоже есть причины, по которым он так себя ведет. Важно помочь каждому ребенку осознать, что с ним происходит, тогда буллинга в школе не будет», — заключил он.

Она также прокомментировала сообщение о том, что россияне часто выбирают семейное образование, чтобы избежать буллинга. По мнению детского психолога, это может привести к тому, что дети во взрослом возрасте столкнутся с трудностями общения.

«Отпускать детей нужно, но для родителей важно быть рядом, слышать, не обесценивать их проблемы, быть готовым помочь», — заключила Наумова.

Ранее психологи предупредили об опасности буллинга для здоровья детей.