Преподаватель МГУ лишилась квартиры и более 12 млн рублей из-за аферистов

Преподаватель МГУ поверила мошенникам и отдала им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, сначала с женщиной общался мужчина, который представился заместителем декана исторического факультета. Он заявил, что вскоре с педагогом должны связаться. Позже с ней связался другой неизвестный, который якобы являлся представителем ФСБ.

«Он сообщил, что от ее имени поступил перевод в ВСУ на сумму 100 тысяч рублей, и поинтересовался, как сотрудница вуза перечислила эти деньги», – поделился источник.

После этого разговора, по требованию «сотрудницы Центробанка», педагог сняла накопления, взяла кредит и одолжила деньги у знакомой. Всю сумму она отправила на предоставленный счет.

Спустя время «следователь» снова обратился к женщине и рассказал о продаже ее квартиры. Преподаватель должна была оформить «зеркальную» сделку. За квартиру пострадавшая получила 9,7 миллионов рублей, которые она отдала «оперативному сотруднику» во время встречи.

«Для идентификации он назвал пароль «Гендальф», поэтому у кандидата наук не возникло дурных предчувствий», – сообщается в публикации.

Только после следующего звонка россиянка поняла, что с ней говорили мошенники и обратилась в полицию. Аферистам она отдала 12,2 миллиона рублей.

Ранее врач из Кузбасса продала свой дом и отдала мошенникам 5,8 млн рублей.