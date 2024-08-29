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В Москве обустроят детские игровые зоны около 1,7 тысячи дворовых территорий

До конца года по всей Москве отрестварируют игровые зоны для детей

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Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

До конца года в Москве в рамках комплексного благоустройства будут реставрированы и обновлены детские игровые зоны около 1,7 тысячи дворовых территорий. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Также детские площадки обновят в крупных парках, знаковых объектах и на различных озелененных территориях.

Отмечается, что в этом году работы пройдут на территории жилого квартала на Новоалексеевской улице. Там на детской площадке установят большой корабль с мачтами, круговыми и скатными горками и переходами. Кроме того, существующий арт-объект будет отреставрирован, а вокруг него появится песочница. Также на площадке заменят покрытие, установят качели, балансиры и развивающие игровые панели.

Для детей младшего возраста на площадке неподалеку появятся невысокие игровые модули, качели, карусель и стенка для рисования мелками. Кроме того, для ребят постарше будет установлен большой комплекс с горками, лазалками и интерактивными панелями.

«При разработке многих проектов общественных пространств специалисты стараются органично вписать их инфраструктуру в окружающую среду. Детские площадки не стали исключением. Во время создания и благоустройства учитываются различные факторы», — говорится в сообщении.

На Лукинской улице на озелененной территории вблизи реки Алешинки появится несколько детских игровых зон с разделением по возрасту. Там планируют обустроить большие игровые комплексы в экостиле и площадку для развивающих игр.

В свою очередь, в сквере Соломенной Сторожки появится детская зона с прогулочным мостом, под которым будет размещены качели и горки. Подобный проект уже реализовывается в сквере имени Героя Советского Союза Федора Полетаева. Там обустроят две площадки с многоуровневыми комплексами. Над игровой зоной также пройдет деревянный мост с горками, а в нижней части расположатся качели-гнезда.

Во время благоустройства и реабилитации парка «Сокольники» появятся детские площадки с качелями и игровыми комплексами, а также зоны с археологическими песочницами. Кроме того, четыре площадки с такими же песочницами сделают на территории природно-исторического парка «Москворецкий» и рядом с Большим и Малым Строгинскими затонами.

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