В Крылатском пройдет фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

На Гребном канале в Крылатском 1 сентября столичный Департамент спорта проведет фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что мероприятие будет проходить уже в четвертый раз. В этом году в рамках фестиваля также состоится чемпионат России по водно-моторному спорту.

«Гости увидят соревнования по аквабайку — гонкам на гидроциклах, которые пройдут в трех дисциплинах: кольцевые гонки (заезд с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков)», — говорится в сообщении.

Также на фестивале пройдут соревнования по мотосерфу и гидрофлаю. Кроме того, для гостей будет организована развлекательная программа. Посетители смогут посетить мастер-классы, заезды на беговелах и самокатах, а также уникальное дымовое представление с использованием флайборда и гидроцикла.