В кабмине РФ назвали сроки формирования системы работы с молодежью

Система работы с молодежью должна быть сформирована в РФ к концу текущего десятилетия. Об этом в ходе заседания российского правительства заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

«К 2030 году в РФ должна быть сформирована система работы с молодежью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан», — сказал заместитель премьер-министра.

Он добавил, что одним из ключевых направлений работы в рамках данной системы станет поддержание в молодежи веры в возможность самореализации в родной стране. Кроме того, Чернышенко обратил внимание на важность поддержки со стороны следующего поколения традиционных и духовно-нравственных ценностей.

По словам вице-премьера, властям необходимо привлечь к участию в различных молодежных проектах около 75% ребят. Уровень вовлеченности молодых людей в общественную и добровольческую деятельность, в свою очередь, должен составить не менее 45%, резюмировал он.

14 августа заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Михаил Киселев заявил о высокой вовлеченности президента страны Владимира Путина в воспитание следующего поколения. Как он сказал, глава государства уделяет молодежной политике особое внимание.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников боевых действий на Украине к воспитанию детей и молодежи.