Врач назвала самые полезные орехи

Орехи полезно включать в свой рацион питания, самыми полезными являются грецкие, миндаль и кедровые. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Орехи необходимы для нормального функционирования мозга. Недаром жрецы в Древнем Вавилоне запрещали простолюдинам употреблять их в пищу, считая, что эти плоды укрепляют ум, а это черни ни к чему. Аминокислоты, содержащиеся в орехах, среди них фенилаланин и лейцин, крайне необходимы для обновления клеток мозга и нервных клеток», — отметила эксперт.

По ее словам, в грецких орехах много витамина С, жира, богатого жирными ненасыщенными кислотами, витаминов В1, Е, железа, каротина, калия, магния, йода. Они обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, могут снизить уровень холестерина в крови, укрепить мышцы и снять усталость после физической нагрузки. Миндаль содержит много кальция, железа, фосфора, витамины В2 и В3, необходимые для здоровья зубов, волос и кожи. Этот орех также способствует нормальному обмену веществ и полезен при анемии и нарушениях зрения.

Денисенко отметила, что самое большое количество витаминов и минеральных веществ содержится в кедровых орехах. Они обладают омолаживающим эффектом и ускоряют регенерацию клеток.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого рассказала «Газете.Ru», что грецкий орех не сравнится с рыбой и морепродуктами по количеству Омеги-3 и йода, поэтому восполнить с его помощью дефицит витаминов не получится.

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