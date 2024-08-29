Сбер выснил мнение россиян о последствиях изменения климата

Большинство россиян (79%) ощущают на себе последствия изменения климата, а 71% считают, что они вызваны деятельностью человека. Об этом журналистам рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на международном форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях».

Согласно проведенному аналитиками Сбера исследованию, которое приурочили к климатическому форуму, 69% опрошенных россиян уверены, что преодолеть климатический кризис можно совместными усилиями компаний и внедрением зеленых технологий в разных секторах экономики.

По мнению 13% респондентов, наибольшее влияние на предотвращение изменений оказывают технологические разработки нефтяных и энергетических компаний. Еще 10% полагают, что улучить экологическую ситуацию помогут цифровые сервисы сельскохозяйственного сектора.

Почти треть респондентов (31%) уверены, что решить климатические и экологические задачи невозможно без внедрения передовых технологических решений, таких как искусственный интеллект и блокчейн.

Более половины участников опроса (54%) считают, что вклад в борьбу с изменением климата вносят все эти факторы: поддержка научных разработок в сфере зеленых технологий, ужесточение регулирования, выдача зеленых кредитов, управление климатическими и экологическими рисками, развитие систем отслеживания и компенсации выбросов СО 2 и т.д.

Татьяна Завьялова констатировала, что уже сегодня зеленые технологии помогают прогнозировать погодные риск-события и рассчитывать их экономические последствия, сокращать выбросы парниковых газов.

«Роль GreenTech из года в год только растет. Так, объем мирового рынка зеленых технологий увеличивается примерно на 20–30% в год и к 2030 году может достичь $9,5 трлн» — сказала старший вице-президент по ESG Сбербанка.

Форум «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» проходит в Москве 28-29 августа.