У Дурова изъяли все паспорта на время следствия

У миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова изъяли все паспорта на период следствия. Об этом ТАСС сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.

«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. У него нет возможности покинуть Францию», — сказала она.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее рассказал, что следствие по делу Дурова может продлиться до более трех месяцев.