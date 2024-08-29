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В Москве арестовали мужчину, который выбросил жену и ребенка из окна 16-го этажа

В Москве арестован обвиняемый в том, что он выбросил жену и сына из окна

Суд избрал меру пресечения жителю Москвы, которого подозревают в том, что он выбросил супругу и ребенка с 16-го этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По решению суда, россиянин отправился под стражу. О том, как долго он будет находиться под арестом, не сообщается.

По версии следствия, фигурант процесса сбросил с высоты жену и младенца. Спасти пострадавших не удалось. После задержания мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным некоторых источников, у россиянина уже некоторое время наблюдались проблемы со здоровьем. Несмотря на успехи на должности, он нередко переживал из-за работы. За день до произошедшего он заявлял, что неизвестные следят за ним и пытаются украсть его проекты.

Он также назвал свою супругу «демоном», а сына – «ребенком демона». Известно, что москвич страдал шизофренией.

Накануне ему предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало об аресте.

Ранее в Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее с шестого этажа.

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