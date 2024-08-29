Мальчик потерялся в лесу и прятался под кустом в Ленобласти, пока его искала полиция

В Ленобласти семилетний ребенок потерялся в лесу и прятался под кустом, пока его искали полицейские. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 августа неподалеку от деревни Устье. Отец с семилетним сыном отправились гулять в лес, однако в какой-то момент мужчина потерял ребенка из вида. После этого россиянин обратился за помощью в полицию.

К поискам мальчика привлекли всех сотрудников отдела полиции Тихвинского района. Стражи порядка прочесывали лес со световыми приборами и громкоговорителями. Правоохранители также включали спецсигналы служебных машин в надежде, что ребенок пойдет на звук.

Спустя три около трех часов поисков ребенка обнаружили в двух километрах от места пропажи. Мальчик был напуган и прятался под кустом. Стражи порядка вывели его из леса и передали медицинским работникам для осмотра — с ним все в порядке.

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