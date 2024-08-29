В Приднестровье высказались о мирном подходе Молдавии

Глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что верит заверениям властей Молдавии в приверженности мирному решению приднестровской проблемы. Его слова передает ТАСС.

«Война, боевые действия на Украине, думаю, должны были многих отрезвить», — отметил глава Приднестровья.

Красносельский в ходе пресс-конференции, посвященной 34-й годовщине провозглашения непризнанной республики, подчеркнул, что верит в здравый смысл сегодняшнего руководства Кишинева, «что там искренне не хотят войны».

Также глава Приднестровья прокомментировал милитаризацию Молдавии. Красносельский отметил, что в Приднестровье отслеживают эти процессы и «делают свои выводы на этот счет».

До этого сообщалось, что власти Молдавии не стремятся к эскалации ситуации с Приднестровьем, однако Кишинев регулярно перемещает военную технику и проводит военные учения у границы с регионом.

Ранее российские военные заявили о недопущении повторения вооруженного конфликта в Приднестровье.