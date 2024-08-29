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Пьяный дебошир вынес металлическую дверь в российской больнице

В Петербурге задержали хулигана, проломившего дверь со стеной в больнице

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Вневедомственная охрана по СПб и ЛО/VK

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который проник в больницу и выломал там дверь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 29 августа в одном из медицинских учреждений в центре города, на Литейном проспекте, куда 42-летний мужчина заявился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в ведомстве, хулиган выбил металлическую дверь приемного покоя с помощью медицинской тележки.

Медицинский персонал воспользовался тревожной кнопкой, на место ЧП прибыли сотрудники вневедомственной охраны: они задержали нарушителя и доставили его в участок полиции.

До этого в Челябинске мужчина с ложкой и ножом ворвался в наркологическую больницу. Его задержали сотрудники охранного предприятия и передали правоохранительным органам.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ее трехлетней дочери на детской площадке.

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