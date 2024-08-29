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Экс-замглавы Минобороны Попова доставили в суд

Генерала Попова доставили в суд, где рассмотрят вопрос об его аресте

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова доставили в суд, где будет рассмотрен вопрос об его аресте. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерала армии доставили в 235-й гарнизонный военный суд. Он приехал на черном микроавтобусе в сопровождении четырех бойцов спецназа Росгвардии.

До этого СК сообщил, что Попов подозревается в мошенничестве. По данным следствия, экс-замминистра организовал строительные и ремонтные работы, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

По информации ведомства, в собственности генерала армии находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, их стоимость оценивается свыше 500 миллионов рублей.

29 августа следователи проводили обыски по месту проживания бывшего заместителя министра обороны России. Они изымали вещи и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.

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