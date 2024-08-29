Москвичей предупредили о самом жарком дне за последние 85 лет

В Москве 1 сентября 2024 года станет самым жарким за последние 85 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот день воздух в столице прогреется до +30°C.

«Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет», — написала метеоролог.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 1 и 2 сентября в Москве и области прогнозируется жара до +28°C.

Он также сообщил, что конец лета и начало осени на европейской части России будет очень теплым. По словам синоптика, на юге Центрального федерального округа (ЦФО) со среды по воскресенье прогнозируется температура на 6 — 9 градусов выше климатической нормы и составит +26 ... +33°C. Кроме того, теплая погода будет наблюдаться на юге РФ.

Ранее синоптики рассказали, чем погода удивит россиян в начале осени.