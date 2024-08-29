В 2024 году более 20 тысяч нелегалов прибыли в Британию на лодках

С начала года более 20 тысяч нелегальных мигрантов переплыли на лодках Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные британского МВД.

«Число людей, прибывших в Великобританию на маленьких лодках, превысило в этом году 20 тысяч», — пишут журналисты.

В министерстве рассказали, что накануне подобным образом в Британию прибыли 614 мигрантов. Рекордный суточный показатель был зафиксирован 18 июня (900 нелегалов). Тогда у власти находилась Консервативная партия. После выборов и прихода к власти Лейбористской партии самым большим показателем стало прибытие более 700 мигрантов 11 августа.

Всего с начала года британскую границу пересекли 20 433 нелегала, что на несколько тысяч меньше, чем рекордный показатель 2022 года (25 тысяч).

До этого депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Весной 2022 года Лондон заключил с Руандой сделку по отправке нелегалов. Африканская страна получила возмещение в размере £140 млн ($178 млн), но людей туда пока ни разу не выслали.

Ранее в Британии россиянина обвинили в транспортировке нелегальных мигрантов.