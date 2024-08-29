Стали известны подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Новому фигуранту по делу о теракте в «Крокусе» Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

«Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле в 1998 году в Душанбе», — уточнили в сообщении.

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До этого стало известно, что нового фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивали в РФ. В МВД пояснили, что мужчину переобъявляли в розыск по статье УК РФ. Утром 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу совершения теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину.