Таинственный: жители Новосибирской области массово делятся фото черных грибов

Сразу несколько жителей Новосибирской области сообщили, что им попались в лесу редкие черные лисички. Фотографиями находок любители тихой охоты поделились в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам жителей, «таинственные» черные грибы они находят в Кудряшовском бору.

«Вороночник рожковидный (черная лисичка). В сушеном и порошкообразном виде раскрывает свой вкус и аромат», «Не так уж сильно раскрывает свой вкус. Лучше отварить и пожарить», — поспорили в комментариях под фотографиями грибов подписчики группы.

Одна из комментаторов отметила, что впервые попробовала этот гриб в этом году, отметив, что после дегустации он стал ее любимым лакомством, а на его сборы сибирячка ездила уже дважды.

До этого житель Башкирии похвастался гигантскими дождевиками, которые собрал во время пробежки по лесу.

Ранее жительница Нижегородской области показала фото редкого фиолетового паутинника, который нашла в лесу.