Пенсионер на Урале выстрелил из ружья в сторону ребенка и ранил лабрадора

На Урале 68-летний мужчина из ружья выстрелил в сторону 13-летней девочки и ранил собаку. Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает 74.ru.

По информации издания, инцидент произошел 27 августа в деревне Шипкино Октябрьского района. Женщина рассказала, что ее 19-летняя дочь гуляла с 13-летней племянницей и питомцем. Когда они сидели в беседке на улице 8 Марта и слушали музыку, прозвучал выстрел.

Старшая девушка увидела мужчину с ружьем, который сразу после этого ушел. Однако примерно через три минуты он вернулся и направил оружие в сторону девочки — россиянка прикрыла племянницу собой, услышала выстрел и ощутила, как что-то задело ее по волосам. Пенсионер попал в собаку, которая также находилась рядом.

В результате у лабрадора оказался поврежден глаз, лапа и остался след от дроби на морде. Мать девушки обратилась в полицию. Стрелявший мужчина сообщил, что якобы целился в бродячую собаку, но попал в домашнюю.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.