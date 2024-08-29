Глава Крыма заявил, что спецслужбы Украины могут вербовать мигрантов в России

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что спецслужбы Украины могут вербовать мигрантов в России. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

По словам Аксенова, нет никакой необходимости завозить в Российскую Федерацию такое количество мигрантов из стран, где поддерживается русофобская политика.

«Это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами. Получается, что в нашу страну приезжают люди, которые не ценят и не уважают Россию, а в некоторых случаях еще и враждебно настроены», — сказал Аксенов.

Он отметил, что к мигрантам «проще подобраться».

Политик также заявил, что правительство Крыма и новый состав парламента региона предложат новые меры контроля в этой области, прежде всего в отношении ответственных лиц, выдающих разрешение на въезд мигрантов.

До этого Аксенов призвал ужесточить ответственность для работодателей, которые берут на работу мигрантов. По его словам, работодатель должен вплоть до пересечения границы нести ответственность за нанятого на работу мигранта.

Ранее сообщалось, что в России в разы выросло число подлежащих выдворению мигрантов.