Россиянин надругался над дочерью знакомого за 100 рублей

В Нижегородской области мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали силовики, 25 августа в полицию обратился отец потерпевшей, житель городского поселка Бутурлино. Мужчина рассказал, что знакомый приставал к его 11-летней дочери. По словам родителя, мужчина предложил его ребенку подняться в квартиру на улице Бегина за деньгами, где согласился отдать ей 100 рублей при условии, что девочка разрешит себя потрогать.

Подозреваемый обвинения мужчины отрицает. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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