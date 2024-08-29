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Россиянин надругался над дочерью знакомого за 100 рублей

Нижегородец потрогал 11-летнюю школьницу и заплатил ей 100 рублей

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Нижегородской области мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали силовики, 25 августа в полицию обратился отец потерпевшей, житель городского поселка Бутурлино. Мужчина рассказал, что знакомый приставал к его 11-летней дочери. По словам родителя, мужчина предложил его ребенку подняться в квартиру на улице Бегина за деньгами, где согласился отдать ей 100 рублей при условии, что девочка разрешит себя потрогать.

Подозреваемый обвинения мужчины отрицает. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Новосибирске экс-полицейского обвинили в насилии над двумя девочками.

Ранее российского военнослужащего приговорили к 23 годам колонии за изнасилование дочери.

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