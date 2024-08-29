Более половины россиян играют в видеоигры каждый день

Более половины россиян ежедневно играют в видеоигры (55%), показало исследование restore: ко Всемирному Дню видеоигр, который отмечается 29 августа. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Еще 10% находят время для этого развлечения только по выходным, а 4% — осенью или зимой, так как в теплое время года больше проводят время на улице. Лишь 28% респондентов не играют в видеоигры или делают это крайне редко. Еще 3% считают, что такое времяпрепровождение подходит только детям, а взрослые занимаются более серьезными вещами.

Каждый третий геймер (36%) отмечает, что видеоигры помогают ему расслабиться и переключиться. Еще 14% используют виртуальный мир как способ уйти от реальных проблем, 12% проводят так время с друзьями, подключаясь в режиме онлайн к одной и той же игре, а 8% выплескивают в играх негативные эмоции. Еще 30% респондентов рассказали, что любят играть в видеоигры просто потому что это весело.

В большинстве российских семей нет ограничений на видеоигры — каждый играет, когда хочет (63%). Еще 15% семей не разрешают долго играть ребенку, чтобы оставалось время на учебу, прогулки и домашние дела. 9% опрошенных ставят запрет на игры определенных жанров — например, стрелялки или ужасы. 5% россиян рассказали, что такое хобби не нравится их второй половинке. Лишь в 8% российских семей вообще не разрешено играть в видеоигры.

Каждый второй опрошенный (49%) любит играть разные жанры видеоигр, не отдавая предпочтения ни одному из них. 29% предпочитают шутеры (стрелялки), 6% — адвенчуры, 6% — спортивные, 6% — платформеры и 4% — файтинги.

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