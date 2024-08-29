Объем российского рекламного рынка превысил 400 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2024 года объем российского рекламного рынка составил 400 млрд руб., что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такие данные привела комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В отчете ассоциации говорится, что сегмент Out of Home вырос на 38%, аудиореклама — на 31%, а видеореклама — на 30%. Кроме того, в сегменте интернет-сервисов рост составил 26%, а в издательском бизнесе — 13%.

При этом отмечается, что по объемам затрат лидирует реклама в интернет-сервисах, в которую было вложено 213-215 млрд руб. Также высокими остаются объемы видеорекламы — 125-127 млрд руб. и Out of Home — 39-40 млрд руб. На издательский бизнес и аудио приходится 13,1-13,3 млрд руб. и 11-11,2 млрд руб. соответственно.

Как отметил вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов, отечественный рекламный рынок продолжает уверенный рост. По его словам, такой сверхдинамичный рост продолжается уже пять кварталов подряд, начиная со 2 квартала 2023 года.

«За эти прошедшие пять кварталов ежеквартальная динамика колебалась в интервале от 24 до 50%. И если высокие темпы роста, скажем, во 2 и 3 кварталах 2023 года можно было как-то объяснить за счет восстановительной динамики после кризиса 2022 года, то данные за последние несколько кварталов просто впечатляют. Следует отметить, что достаточно высокую динамику демонстрируют все основные сегменты рынка», — добавил он.

Из данных АКАР также следует, что объем регионального рекламного рынка в первом полугодии 2024 года достиг 58 млрд руб. Его рост составил 17%. При этом рекламные бюджеты 15 крупнейших региональных рынках увеличились на 24% и составили 46,64 млрд руб.

«Региональный рынок также развивается весьма успешно, что было далеко не всегда. И хотя его динамика выглядит несколько скромнее, чем федеральная — все-таки бюджеты локальных и федеральных рекламодателей несопоставимы, а с опережающей скоростью растут рекламные инвестиции именно крупнейших рекламодателей — но все сегменты регионального рынка стабильно растут», — пояснил Веселов.

По его словам, на рост объемов регионального рынка повлияли положительная динамика развития экономики в целом и изменения в маркетинговых подходах производителей — увеличение рекламных инвестиций.