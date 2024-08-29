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Следствие ходатайствует об аресте экс-замминистра обороны Попова

Следствие попросило суд арестовать бывшего замглавы Минобороны Павла Попова

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Вадим Гришанкин/РИА Новости

Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Других подробностей не приводится.

В этот же день сообщалось, что следователи начали обыски по месту проживания и ряду других адресов, с которыми связан Попов, — они изымают вещи и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Генерал Попов подозревается в мошенничестве. По данным следствия, экс-замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

Также стало известно, что Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, чья стоимость оценивается свыше 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны Попов в 2019 году задекларировал почти 30 соток земли.

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