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Студента из Волгограда будут судить за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Студент предстанет перед судом за слив Украине данных о военных объектах в РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Студент из Волгограда предстанет перед судом за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о военных объектах на российской территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Астраханской области.

В заявлении отмечается, что в отношении 18-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275.1 УК РФ. Речь идет об участии в деятельности террористической организации и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

По данным следствия, в 2023 году студент вступил в состав Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Ему удалось присоединиться к этой организации посредством социальных сетей.

«Также он установил контакт с сотрудником спецслужб Украины и по его заданию в 2023–2024 годах собирал и передавал сведения о военных объектах на территории Волгограда и Астраханской области», — говорится в публикации.

Впоследствии молодого человека задержали. Как рассказали в прокуратуре, материалы заведенного в его отношении уголовного дела уже передали на рассмотрение в Южный окружной военный суд.

Ранее художнице из Самары предъявили обвинение в изготовлении взрывчатых веществ по заданию украинских спецслужб.

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