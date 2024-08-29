Бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» вынесли пожизненный приговор за убийство

В Пермском крае бойцу ЧВК «Вагнер» Григорию Старикову вынесли приговор по делу о тройном убийстве в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе Четвертого апелляционного суда в Нижнем Новгороде.

Преступление 26-летний мужчина совершил в июне 2024 года. Сначала приговор вынес Пермский краевой суд, после чего осужденный пытался обжаловать его, но Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменения.

Стариков «проходил службу в ЧВК «Вагнер»». Во время судебного заседания он полностью признал вину в совершении преступления. Мужчина пояснил, что сначала собирался только побить потерпевших, но в процессе избиения у него случился «щелчок в голове» и он решил их добить.

Суд при вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства учел, что у подсудимого есть расстройство личности. Однако судья пояснил, что наказание справедливое и соразмерное содеянному и оснований для смягчения он не видит. Стариков будет отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима.

Ранее участник СВО, который после возвращения из зоны боевых действий убил пожилую женщину, вновь подписал контракт и убыл для выполнения задач спецоперации.