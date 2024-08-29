Мужчина из Бразилии познакомился с россиянкой и решил поехать на СВО

Мужчина из Бразилии познакомился с невестой из России и решил отправиться на СВО в качестве добровольца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Дэвид из Бразилии познакомился с россиянкой Ксенией на сайте по поиску собеседника для улучшения навыков общения на иностранных языках — они оба изучали английский. После долгого общения мужчина приехал в Екатеринбург, чтобы вживую увидеть женщину, а затем пригласил ее к себе на родину.

Пара два года прожила за рубежом, однако там Дэвид не смог найти работу из-за кризиса. В результате они вернулись в Россию и мужчина принял решение поехать на СВО.

Сейчас иностранец занимается в Центре подготовки, где его учат стрелять, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, правильно эвакуировать раненых, а также идти на штурм. Кроме того, он обучится ремонтировать и собирать беспилотники перед тем, как отправится на фронт.

Ранее подозреваемый в коррупции экс-глава регионального минздрава попросился на СВО.