Россиянке запретили заходить в общественный туалет с грудным ребенком

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО), которая гуляла с грудным ребенком, запретили пользоваться общественным туалетом. Об этом она сама рассказала в сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

По словам женщины, которая опубликовала новость анонимно, неприятная ситуация произошла с ней примерно полторы недели назад в городском парке. В тот день она гуляла с коляской и захотела в туалет. Ей пришлось воспользоваться туалетом для маломобильных групп населения (МГН), так как попасть в обычный с коляской мама младенца не смогла.

«Я не инвалид. Я молодая мама с коляской. Зайти в обычный туалет с коляской нет возможности, там узко, возникнут трудности для других посетителей, плюс оставить ребенка даже на минуту за дверью кабинки опасно, он уже может вылезти и упасть, секундное дело», — отмечает родительница.

Она утверждает, что это пояснение не подействовало на сотрудницу туалета, которая заявила, что человек без инвалидности не может им воспользоваться, и отказалась уточнить, на основании какого закона действует это правило. Табличек тоже никаких нет на туалете, уточняет горожанка. По ее словам, на днях она вновь гуляла в парке с ребенком и столкнулась с той же женщиной, которая опять запретила ей зайти в туалет для МГН, так как «там все ломают и не убирают за собой».

В администрации Ноябрьска сообщили, что уже принесли извинения автору поста, а с «сотрудником общественного туалета будет проведена беседа».

Ранее женщину, кормившую ребенка грудью в раздевалке, выгнали из московского фитнес-клуба.