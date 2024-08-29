В некоторых магазинах Курской области нельзя будет купить алкоголь 2 сентября

В Курской области 2 сентября алкогольные напитки можно будет купить только в заведениях общественного питания. Об этом сообщила администрация города Курчатов.

Власти отметили, что запрет будет действовать с 8 часов до 22 часов. На территории региона в магазинах и супермаркетах нельзя будет купить алкоголь.

В администрации пояснили, что запрет ввели именно в этот день в связи с тем, что в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье.

До этого власти Курчатова и Курчатовского района Курской области с 21 августа запретили продажу алкоголя после 17:00. В Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Рыльском, Большесолдатском, Хомутовском, Льговском районах Курской области и во Льгове розничная продажа алкоголя полностью запрещена с 12 августа.

Губернатор Владимир Сальдо запретил продажу алкоголя в прифронтовой зоне в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше алкоголя.