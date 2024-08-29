Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минстрой не будет ограничивать площади строящегося жилья в России

РИА: Минстрой не планирует ограничивать площадь строящегося жилья в России

close
100%
Vladimir Baranov/Global Look Press

Министерство строительства и ЖКХ РФ на данный момент не планирует менять нормативно-правовую базу для ограничения площади строящегося жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Минстрой России предложил скорректировать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах на четвертый квартал 2024 года.

Тем временем стоимость аренды жилья в Москве также выросла. Ежемесячная арендная стоимость элитных квартир достигла исторического максимума. Средняя стоимость составила ₽2,98 тыс. за квадратный метр. С января число объявлений о сдаче в аренду элитных квартир снизилось до 14%.

Ранее экономист объяснил подорожание аренды жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами