Минстрой не будет ограничивать площади строящегося жилья в России

Министерство строительства и ЖКХ РФ на данный момент не планирует менять нормативно-правовую базу для ограничения площади строящегося жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Минстрой России предложил скорректировать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах на четвертый квартал 2024 года.

Тем временем стоимость аренды жилья в Москве также выросла. Ежемесячная арендная стоимость элитных квартир достигла исторического максимума. Средняя стоимость составила ₽2,98 тыс. за квадратный метр. С января число объявлений о сдаче в аренду элитных квартир снизилось до 14%.

Ранее экономист объяснил подорожание аренды жилья.