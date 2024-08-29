Экс-замглавы Минобороны Попову грозит арест

Следствие будет добиваться заключения под стражу бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие планирует в ближайшее время выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время с экс-замминистра обороны проводятся следственные мероприятия.

Генерал Попов подозревается в мошенничестве. По данным следствия, экс-замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

Также стало известно, что Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, чья стоимость оценивается свыше 500 миллионов рублей.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.