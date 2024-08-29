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Подросток-мигрант попросил россиянку показать грудь за деньги и поплатился

В Новосибирске 17-летний мигрант-продавец попросил покупательницу показать грудь

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске несовершеннолетний продавец фруктов и овощей сделал непристойное предложение покупательнице и пожалел об этом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Академическом районе города, в торговой точке на бульваре Молодежи. Девушка пожаловалась на продавца, который, по ее словам, предложил ей продемонстрировать за деньги грудь, знакомым и те пришли обсудить с ним ситуацию.

На кадрах опубликованного видео 17-летний продавец приносит извинения. При этом, по словам мужчин, которые пришли поговорить с уроженцем Таджикистана, у него нет документов для работы, включая санитарную книжку.

Местные жители потребовали у надзорных органов проверить предпринимателя. Владелец магазина отметил, что уже уволил провинившегося сотрудника.

Ранее в Кемерове мигрант следил за подростками и пытался вломиться к ним в квартиру.

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