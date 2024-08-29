Задержан экс-замминистра обороны Павел Попов

Задержан экс-замминистра обороны, генерал армии Павел Попов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова», — сообщила она.

Петренко добавила, что экс-замминистра обороны подозревается в мошенничестве. По данным следствия, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

Среди прочего СК РФ установил, что Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы на своем дачном участке, при этом не оплачивая их.

Следствие также установило наличие в собственности Попова и членов его семьи многочисленных объектов недвижимости в престижных районах города Москвы, а также Московской области и Краснодарского края. Их общая стоимость составляет свыше 500 млн руб.

До этого стало известно, что в военном парке «Патриот» сменилось руководство. Вместо арестованного по делу о мошенничестве Вячеслава Ахмедова ВРИО директора назначен его заместитель Владимир Михайлюк. Уголовное дело было возбуждено 21 июля, были задержаны директор парка Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.