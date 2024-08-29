Юристы объяснили, как долго будет длится следствие в отношении Павла Дурова

Следствие в отношении создателя Telegram Павла Дурова будет длиться «бесконечно долго», так как у него есть все рычаги давления, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. До Рождества дело будет развиваться активно, а далее все будет зависеть от аргументов обвинения и защиты, объяснил он в беседе с 360.ru.

Хотя расследование ожидается долгим, все зависит от того, согласится ли Дуров предоставить французским органам то, что от него требуют, считает эксперт. В ближайшее время, по его словам, начнется «состязание» сторон обвинения и защиты, причем если первая будет «топить», то вторая – затягивать процесс следствия.

«Этот многосерийный фильм затянется надолго. Мы еще увидим все прелести французского правосудия», — заявил Соловьев.

Что касается решения суда отпустить Дурова под залог, то, по мнению юриста, это связано с тем, что он является гражданином России и ОАЭ, и обе эти страны выражают беспокойство о нем. Кроме того, задержали его во Франции, а эта страна позиционирует себя как образец демократических свобод, поэтому политический узник в лице Дурова — это удар по имиджу Парижа, считает Соловьев.

Напомним, вчера вечером суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество и другие. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты. Ru».

В Кремле ранее ответили, будет ли Россия помогать арестованному во Франции Дурову.