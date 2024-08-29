Врач рассказала, чем грозит чрезмерное употребление дыни

Дыню можно есть в чистом виде и в сочетании с другими продуктами, однако чрезмерное употребление этого продукта может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог из лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, передает Сиб.фм.

По ее словам, в этом случае у человека может начаться вздутие живота и расстройство желудочно-кишечного тракта. Врач отметила, что в день можно съедать не более 300–500 г дыни.

Перед употреблением и разрезанием она советует тщательно помыть ее, чтобы не допустить попадания микробов в мякоть. Хранить фрукт Кашух рекомендует в холодильнике, потому что при комнатной температуре в ней могут размножаться вредные бактерии.

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова до этого говорила, что дыню не следует есть с другими продуктами, поскольку она подвергается ферментации не в желудке, а только в тонком кишечнике. Специалист посоветовала есть дыню либо за два часа до основного приема пищи, либо через два часа после.

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