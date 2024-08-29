В Астрахани накажут организаторов и гостей вечеринки в клубе, где раздевались за iPhone

В Астрахани завели административные дела на организаторов и участников скандальной вечеринки в ночном клубе «Бункер», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Видео из астраханского ночного клуба, на котором гости раздевались ради iPhone, распространилось в сети и привлекло внимание силовиков. В итоге была начата проверка, после которой административные протоколы составили на танцовщицу клуба, кассиршу, ведущего мероприятия, участницу конкурса, соучредительницу компании и гендиректора клуба. Последний, 44-летний индивидуальный предприниматель, как выяснилось, был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Его обвинили в неповиновении законному распоряжению полицейского и «организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка», что грозит штрафом на сумму до 500 тыс. рублей.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал произошедшее в «Бункере» позором для всех астраханцев и осудил это «аморальное представление», которые устроили «нелюди, потерявшие стыд и совесть».

«Они продались за американский телефон, который рекламная индустрия и медиа сделали для целого поколения символом успеха и благополучия. Правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении. Считаю необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях в принципе», — заявил глава региона.

Он также отметил, что мера ответственности за участие в этом мероприятии должна быть аналогична наказанию, которое понесли гости «аналогичной безобразной акции в Москве».

Ранее почти 70 человек доставили в полицию после вечеринки в частном доме на севере Москвы.