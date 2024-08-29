«Полностью здорова»: блогер из Омска собирала деньги, притворяясь, что больна раком крови

Блогерша из Омска Анна Ванцева притворялась, что больна раком крови, и получала переводы от неравнодушных граждан, сообщает Ura.ru.

Как рассказал житель Тюмени Сергей Мехнин, который много финансово помогал девушке, ее история оказалась выдуманной. К этому моменту многие люди и организации уже перевели ей деньги на лечение. Общая сумма ущерба от лжи Ванцевой неизвестна.

«Когда Анна приехала в гости в Тюмень, мы оплачивали ей все: кормили, поили, оплачивали проживание… По запросу в клинике рассказали, что это поддельные документы. Даты, печати и подписи не совпадают. Этих врачей не существует. Когда ее перепроверили, перезвонили с регистров и сказали: «Анна полностью здорова!» — возмущается Мехнин в видео на своей странице во «ВКонтакте».

В омском отделении «Красного креста» подтвердили, что информация о болезни блогерши не соответствует действительности. Ванцева не обращалась в медучреждения, а все представленные ей документы оказались поддельными.

«От действий Анны Ванцевой пострадали организации и простые жители Тюмени и Омска... Если вы пострадали от действий Анны, просим сообщить об этом в полицию», — говорится в официальном заявлении организации.

Муж Ванцевой уверяет, что не подозревал об афере своей жены и теперь собирается подавать на развод. Сама блогерша уже попросила прощения за обман и пообещала, что вернет собранные деньги.

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