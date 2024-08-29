Вор в балаклаве взломал магазин под Нижним Новгородом, чтобы выпить и закусить колбасой

Под Нижним Новгородом поймали вора, проникшего в магазин в балаклаве, чтобы выпить и закусить колбасой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Семенове. Злоумышленник в балаклаве взломал продуктовый магазин, проник в него и похитил несколько бутылок алкоголя, а также два батона колбасы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Сообщается, что сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

До этого серийный вор в Подмосковье пытался украсть алкоголь, сигареты и еду, но попался полиции. Мужчину поймали, когда он выносил из магазина товары на 54 тысячи рублей.

Ранее в Карелии мужчина подпилил дверь магазина и унес колбасу.