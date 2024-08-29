На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме

На юго-востоке Москвы жители одного из домов сообщили о сильном пожаре в квартире. Фотографии и видео инцидента поделились подписчики Telegram-канала «Говорит Жулебино» в местном чате.

Возгорание случилось в доме 9 корпус 2 по улице Привольной (Жулебино). По словам очевидцев, горит двухкомнатная квартира на шестом этаже. На месте инцидента работают пожарные машины. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

На опубликованных кадрах видно, что огонь очень сильный, на соседние этажи падают обломки горящего карниза и окон.

Чуть позже жильцы дома поделились записью, на которой видно, что сотрудникам МЧС удалось ликвидировать горение.

До этого специалисты экстренных служб выезжали на пожар, который случился в многоэтажном жилом доме в Кузьминках. Огонь охватил несколько помещений на третьем этаже.

Ранее в подмосковном городе Лобне при пожаре в жилом доме пострадали люди.